Morto in un incidente stradale, una perizia per ricostruire la dinamica del sinistro

Questa mattina la Procura di Nocera conferirà incarico al medico legale per l'autopsia da svolgere sul corpo del giovane 22enne di Nocera Inferiore, Federico Capasso, morto a seguito di un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Cava de' Tirreni

La dinamica

Sarà poi la volta di un secondo incarico al consulente che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro. L'auto che guidava una donna di 41 anni, indagata per omicidio stradale, pare avesse già impegnato l strada per svoltare. Serviranno almeno un paio di mesi per ricostruire il tutto. Al vaglio ci sono i filmati di diverse telecamere, che riprendono lo scontro mortale avvenuto all'incrocio tra Via De Fabbri e via XXV Luglio. Lo scooter era finito contro l'auto, con il giovane nocerino morto sul colpo. L'amico se l'era cavata con qualche ferita. La donna invece, non si era fermata, provvedendo ad allertare il 112 al telefono, per poi essere individuata in un secondo momento. Solo dopo il risultato dell'autopsia e della perizia meccanica, sarà possibile comprendere i livelli di responsabilità dell'indagata, così come dei due ragazzi sullo scooter.