Cava de’ Tirreni, Italo Cirielli (FdI): “Degrado e movida selvaggia, bisogna agire"

“Degrado e movida selvaggia in città occorrono provvedimenti ma l’amministrazione è assente”. È quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli, che ha inoltrato un’interrogazione consiliare per sollecitare un intervento da parte dell’amministrazione comunale in modo “tempestivo e rigoroso”.

L’interrogazione

“Ogni domenica mattina – afferma Cirielli –gli operai della Metellia sono costretti a ripulire tali luoghi da bottiglie di vetro e a procedere alla pulizia con accurato lavaggio. Tali episodi di violenza e vandalismo che hanno contrassegnato la movida della nostra città e di altri centri vicini, rappresentano la cartina di tornasole di un fenomeno più esteso e preoccupante che richiede l’intervento immediato e severo delle istituzioni, in considerazione anche di casi di ragazzi minorenni che vengono portati al nostro Ospedale in coma etilico o con problemi di salute legati all’alcool e all’uso di sostanze stupefacenti”. “È importante - continua Cirielli - porre attenzione alla gestione sociale dei luoghi di svago della città che abitiamo, nelle ore notturne, con tutte le criticità ma anche il grande potenziale che portano con sé. Pertanto chiedo all’Amministrazione comunale, che sembra dormiente, quali iniziative intende assumere per porre un freno a tali atti di violenza, vandalismo e al degrado della movida cavese”.