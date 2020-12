Litigano e provano a bruciare i capelli ad una coetanea: nei guai 3 minori a Cava

Momenti di tensione, nei giorni scorsi, a Cava de’ Tirreni, dove due ragazzi e una ragazza (tutti minorenni), sembra per motivi di gelosia, hanno cercato di bruciare i capelli ad una loro coetanea.

Il fatto

L’episodio - riporta La Città - si è verificato a poca distanza dal centro, in via Pietro De Ciccio, dove, pare al termine di una lite, i tre hanno versato del liquido infiammabile sui capelli della coetanea, minorenne, ed uno di loro stava anche per appiccare il fuoco. Fortunatamente un passante si è subito reso conto di ciò che stava per avvenire ed è prontamente intervenuto per evitare una vera e propria tragedia. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto ascoltando la testimonianza sia della vittima che degli altri presenti. Al termine delle operazioni di rito, i militari hanno informato la Procura dei Minori di Salerno ed i genitori che dovranno rispondere delle azioni dei propri figli.