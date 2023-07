Colto da malore mentre gioca a calcio, ma l'ambulanza è impegnata: 57enne salvato dal defibrillatore

Momenti di apprensione, martedì sera, a Cava de Tirreni, dove un uomo di 57 anni è stato colto da un malore mentre era in campo per giocare una partita di calcio con alcuni amici. Immediata la richiesta di intervento al 118.

La dinamica

Soltanto che – riporta Il Mattino – l’ambulanza di Cava era impegnata a Nocera e l’attesa per l’auto medica che doveva arrivare da Salerno era troppo lunga. Per fortuna, la struttura sportiva era dotata di un defibrillatore che è stato prontamente usato dai gestori, in attesa dell’arrivo della Croce Bianca del 118 di Vietri. Il 57enne non è in pericolo di vita, ma se non ci fosse stato il defibrillatore probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Quanto accaduto, inevitabilmente, ripropone il grave problema della carenza di personale presso l’ospedale cavese.