Colto da malore mentre gioca al Bingo: 70enne salvato da infermiera a Cava

Si è temuto il peggio, nel giorno dell’anti vigilia di Natale, a Cava de’ Tirreni, dove un uomo di 70 anni è stato colto da un malore mentre giocava all’interno della Sala Bingo di via Garibaldi. La sera del 23 dicembre si è accasciato improvvisamente a terra davanti agli occhi degli altri giocatori e dei dipendenti della struttura.

I soccorsi

A soccorrerlo per primo è stato un medico fuori servizio, poi sono giunti i sanitari del 118 tra cui un’infermiera che gli ha praticato tempestivamente la manovra salva-vita ed ha utilizzato ripetutamente il defibrillatore per regolarizzare il battito cardiaco. Fortunatamente, in pochi minuti, l’uomo è tornato a respirare. A quel punto è arrivata un’altra ambulanza medicalizzata, che ha condotto il 70enne all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” dov’è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni di salute ora sono stazionarie.