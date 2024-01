I Carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni hanno arrestato un uomo di 32 anni, sorpreso mentre si intrufolava nell'abitazione della sua ex compagna. La donna, residente in una struttura protetta, ha subito l'intrusione dell'uomo attraverso la finestra del bagno.

L'arresto

Tale atto segue una storia di maltrattamenti in famiglia, per cui l'uomo era già stato sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento, emesso dal Tribunale per i minorenni di Salerno.