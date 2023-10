Finti matrimoni tra italiani e stranieri, al vaglio nuove conversazioni

Finti matrimoni tra italiani e stranieri per ottenere il permesso di soggiorno. Nuove conversazioni al vaglio del tribunale, con la nomina di un traduttore arabo, prima di emettere sentenza nei confronti di un italiano e una marocchina.

Il processo

I fatti, che risalgono al 2021, vede 19 matrimoni fasulli organizzati dai due - queste le accuse - per ottenere un ritorno in denaro e concedere il permesso di soggiorno ad una serie di extracomunitari. Gli stranieri pagavano fino a 10 mila euro agli organizzatori che procuravano i documenti necessari per la celebrazione e, talvolta, si occupavano anche dei banchetti nuziali. I due avrebbero pensato a tutto: alle case, alla residenza anagrafica, schede e telefoni cellulari. Il più delle volte chi sceglieva di sposarsi per finta lo faceva per difficoltà economiche. Il processo è stato rinviato al 2024, con il deposito e la traduzione delle nuove intercettazioni. L'inchiesta coinvolse 34 persone.