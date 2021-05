Cava de' Tirreni piange la scomparsa di Julia, la parrocchia: "Il Signore l’accolga in Paradiso”

La ragazza da più di un mese era in coma a seguito di un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al cervello

Cava de’ Tirreni piange la scomparsa di Julia, una ragazza giovanissima che da più di un mese era in coma a seguito di un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al cervello.

Il dolore

Nei giorni scorsi la madre, attraverso un appello condiviso sui social, aveva chiesto a tutti di pregare per la salute della figlia perché le sue condizioni di salute peggioravano di giorno in giorno. E, ieri, purtroppo il cuore di Julia ha smesso di battere. A comunicarlo la parrocchia di Santa Lucia attraverso la pagina Facebook: “Questa sera Julia è tornata alla casa del Padre. Ci stingiamo alla famiglia assicurandogli la nostra preghiera e presenza. Il Signore l’accolga in Paradiso”.