Incidente mortale a Cava, una perizia per ricostruire la dinamica

Sarà effettuata giovedì l’autopsia sul corpo di Mimmo Trezza, investito sabato scorso in via Ugo Foscolo a Cava de’ Tirreni, insieme alla figlia, al fidanzato e ad un amico. Purtroppo, Trezza non ce l'ha fatta. La famiglia era sul marciapiede, quando una donna alla guida di un Suv, risultata positiva all’assunzione di stupefacenti, avrebbe perso il controllo del veicolo, tamponando un'altra vettura che ha travolto i quattro pedoni.

Le indagini

Nella giornata di domani il medico legale effettuerà l’autopsia sul cadavere; la Procura di Nocera Inferiore, che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, chiederà, sempre domani, una perizia tecnica per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Giorni fa la donna era stata coinvolta anche in un altro sinistro.