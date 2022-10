Si ustionò accendendo il barbecue: morto 56enne di Cava

E’ deceduto il 56enne di Cava de’ Tirreni, A.P che, mercoledì scorso, rimase gravemente ustionato insieme alla cognata mentre cercavano di accendere un barbecue.

Il dramma

L’incidente domestico si verificò all’interno di un’abitazione situata nella frazione di Santa Lucia quando l’uomo – secondo una prima ricostruzione – fu colpito dalle fiamme dopo aver utilizzato, sembra, del liquido infiammabile. Il decesso è avvenuto la scorsa notte presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dov’era ricoverato in gravi condizioni. Resta in gravi condizioni la cognata, anche lei ricoverata ma a Nocera Inferiore per le gravi ustioni riportate in varie parti del corpo. Lei, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Dolore e sconcerto nella frazione di Santa Lucia dove, domani, saranno celebrati i funerali del 56enne.