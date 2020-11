Dramma a Cava, docente in pensione stroncato da malore in casa

Dramma, nel primo pomeriggio odierno, a Cava de’ Tirreni, dove un anziano è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via XXV Luglio. L’uomo era un docente in pensione che viveva da solo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato invano di rianimarlo. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa di un malore. Presente anche una volante del locale Commissariato di Polizia per i rilievi di rito.