Mistero a Cava, ragazzo trovato morto in casa della fidanzata: si indaga

Sul corpo sarebbero state trovate delle ferite alla gola probabilmente provocate da un coltello. L’ipotesi più accreditata dai carabinieri è che potrebbe trattarsi di un suicidio, ma gli accertamenti sono tuttora in corso

Tragedia, intorno alle 4 di questa mattina, a Cava de’ Tirreni, dove un ragazzo di 26 anni, originario della frazione Dragonea di Vietri sul Mare, è stato trovato morto all’interno dell’abitazione della fidanzata in località San Giuseppe al Pozzo. Sul corpo sarebbero state trovate delle ferite alla gola probabilmente provocate da un coltello da cucina. L’ipotesi più accreditata dai carabinieri è che potrebbe trattarsi di un suicidio, ma non ci sono conferme ufficiali e gli accertamenti sono tuttora in corso.

Il dramma

Intanto, la salma è stata messa a disposizione della Procura di Nocera Inferiore, che sta coordinando le indagini. La notizia della morte del 28enne ha sconvolto sia la comunità di Cava che quella di Vietri, dov’era molto conosciuto anche perché la sua famiglia è la storica proprietaria di un noto agriturismo.