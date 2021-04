Non rispettano la raccolta differenziata: multati fruttivendolo e panettiere a Cava

Raffica di controlli da parte della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle norme in vigore contro lo smaltimento irregolare dei rifiuti

Raffica di controlli da parte della Polizia Municipale nella città di Cava de’ Tirreni per verificare il rispetto delle norme in vigore contro lo smaltimento irregolare dei rifiuti.

Le sanzioni

Un panettiere - riporta Il Mattino - è finito nei guai per il mancato rispetto della raccolta differenziata. Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti della Polizia Municipale lo hanno sorpreso mentre abbandonava i sacchetti della spazzatura fuori dalla sua attività commerciale in un orario non corrispondente al calendario in vigore. Al termine dei controlli di rito, il panettiere è stato sanzionato con una multa di 300 euro. Nella stessa giornata, con la medesima sanzione, è stato multato un fruttivendolo per le stesse violazioni.