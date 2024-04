Falsa vendita di orologi di lusso, segnalazioni su potenziale truffatore

Alle forze dell'ordine a Cava de' Tirreni è stato lanciato l'allarme di un potenziale truffatore che, da qualche settimana, tenterebbe di vendere dei falsi orologi spacciandosi quale intermediario di loro parenti.

Le segnalazioni

L'uomo - una volta avvicinata la vittima predestinata - e promettendo la consegna di una serie di orologi, insisterebbe per avere velocemente un anticipo su quella vendita. Circostanza, questa, motivata dall'impossibilità di trattenersi per strada o di attendere, poi, di consegnarli ai legittimi compratori. Che in realtà non esistono. Diversi episodi sarebbero stati segnalati a carabinieri e polizia. L'uomo rischia una denuncia a piede libero.