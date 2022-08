Espone pass per disabili falso: denunciato 47enne a Cava

Un 47enne di Cava de’ Tirreni è finito nei guai per aver parcheggiato la sua automobile davanti ad un passo carrabile. Ma, soprattutto, per aver esposto un pass per disabili falsificato (fotocopiato a colori), che utilizzava senza trasportare alcun invalido a bordo.

I controlli

A beccarlo - riporto La Città - è stata una pattuglia della Polizia Municipale durante in controlli svolti lungo le strade del centro cittadino. Al termine degli accertamenti di rito, l’automobilista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.