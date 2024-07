Autobus in avaria, passeggero aggredisce l'autista: la solidarietà dei sindacati

Ancora un episodio di violenza ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico. Nella giornata di oggi, un autista mentre effettuava la linea 9 con partenza delle ore 14.15 da Siano, giunto nei pressi della stazione ferroviaria di Cava De’ Tirreni, a causa di un’avaria del mezzo, si è trovato costretto a fermare l’autobus. E, proprio in quel momento, un passeggero, già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato ad inveire in primis contro il pullman per poi scagliare la sua ira con ingiurie e minacce verso il malcapitato conducente.

La solidarietà di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl: