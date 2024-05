Schianto in scooter, per evitare un camion in sosta: un 53enne a processo

Un 53enne camionista è finito a processo per omicidio stradale, dopo che nel febbraio del 2022 perse la vita un poliziotto del commissariato di Cava de' Tirreni, di 35 anni. L'agente, per evitare il camion che l'imputato aveva parcheggiato sulla carreggiata, finì contro una macchina. L'impatto non gli lasciò scampo.

Le indagini

Il processo per l'imputato è attualmente in corso. Risponde di aver violato una norma del codice della strada, non potendo parcheggiare il suo autotreno, con rimorchio, lungo uno dei due lati della carreggiata. L'agente, M.A. , viaggiava quel giorno sul suo scooter, provenendo da Nocera Superiore. Il mezzo si trovava, quel giorno, a Cava, nei pressi dell'ingresso di un'attività commerciale.