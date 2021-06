Ragazza precipita dal balcone e muore: rinviato il consiglio comunale a Cava

La tragedia si è consumata, oggi pomeriggio, in via Onofrio Giordano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le Forze dell'Ordine

Dramma, oggi pomeriggio, a Cava de’ Tirreni, dove una ragazza è precipitata dal balcone della sua abitazione in via Onofrio Giordano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine.

Il lutto

Intanto, il presidente del consiglio comunale Adolfo Salsano, a seguito della riunione dei capigruppo, ha rinviato la seduta del Consiglio Comunale prevista questo pomeriggio alle 17. L’intero Consiglio Comunale, il sindaco Vincenzo Servalli e tutta l’Amministrazione comunale, “si stringono intorno alla Famiglia colpita dal tremendo lutto ed esprimono il cordoglio e tutta la possibile vicinanza”. Nella riunione dei Capigruppo è stato deciso di rinviare anche il Consiglio Comunale previsto per giovedì 24 giugno. La nuova convocazione del Consiglio Comunale è prevista per venerdì 25 giugno con inizio alle 9.30 e saranno trattati entrambi gli ordini del giorno dei due Consigli rinviati.