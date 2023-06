"Devi darci i soldi", minacciano e rapinano un coetaneo: arrestati tre minorenni

Sono accusati di aver avvicinato, aggredito e poi rapinato del denaro che possedeva un coetaneo a Cava de’ Tirreni. Per questo tre minorenni (un 17enne e due 15enni), residenti nel salernitano, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

Il fatto

I carabinieri, allertati da una telefonata giunta al numero di emergenza 112 da parte della madre del minore rapinato, hanno subito raggiunto il luogo della rapinai avviando le indagini per ricostruire l’ accaduto. E, in poco tempo, sono riusciti ad individuare ed arrestare i tre giovanissimi. La vittima, invece, è stata trasportata in ospedale per via delle lesioni riportate a seguito dell’aggressione subita. Gli indagati sono stati trasferiti presso il Centro di Prima Accoglienza di Salerno come disposto dall’Autorità Giudiziaria per i Minorenni.