Falsi dati per ottenere il reddito di cittadinanza, straniera nei guai

Dati falsi sulla residenza in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza, 280 euro. Ora rischia il processo per truffa ai danni dello Stato. L'indagata è una donna ucraina di 37 anni.

Le accuse

La donna avrebbe simulato di essere residente da 10 anni in Italia, requisito tra i tanti obbligatorio per avere il contributo, fornendo così informazioni false all'Inps. Questo accadeva il 27 novembre del 2019. La truffa fu scoperta dalle forze di polizia, con contestuale denuncia a piede libero. Ora l'indagine è chiusa.