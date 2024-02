Ricatto "hot" all'amica, l'indagata torna libera: divieto di avvicinarsi alla vittima

Ricatto di natura sessuale, la 58enne accusata di estorsione e finita ai domiciliari, giorni fa, torna libera dopo aver confessato in sede di interrogatorio. La decisione presa dal Gip è di ieri mattina, con contestuale applicazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Quest'ultima, una 65enne, aveva consegnato alla prima diverse migliaia di euro, temendo che venisse fuori un suo video, dai contenuti intimi, con un uomo.

L'arresto

A seguito della denuncia della stessa, esasperata per le continue richieste di denaro (l'indagata aveva minacciato anche non meglio specificati guai giudiziari per la vittima), i carabinieri avevano avviato le indagini intervenendo in occasione dell'ennesima estorsione, durante la consegna dei soldi.