Scoperte discariche abusive di rifiuti speciali a Cava

Gli operatori della Metellia a Cava hanno scoperto due discariche di rifiuti speciali abusivi in città. Giorni fa - come racconta Il Mattino - i dipendenti hanno scoperto in via Ido Longo, settanta chili di carton gesso, in brandelli e in grosse quantità

Le operazioni

La stessa operazione in via Costa, dove sono stati rinvenuti 80 chili di miscela bituminosa, collante usato per la manutenzione delle strade. Altro ritrovamento in via Craven. Le aree sono state sequestrate per le procedure di smaltimento che, visti i rifiuti classificati come speciali, richiedono tempi più lunghi. Si cercherà, inoltre, di capire, chi abbia utilizzato quelle zone per scaricare rifiuti contravvenendo alla legge.