Assolto dall'accusa di stupro, finì in carcere senza colpe: il risarcimento arriva dopo la morte

Era stato condannato in primo grado e poi assolto in Appello, ma durante le indagini era stato arrestato, restando in carcere per 11 mesi. L’accusa era di aver fatto parte di uno stupro di gruppo nei riguardi di un minore. Le accuse sono poi cadute in appello per i tre imputati, dopo una maxi sfilza di condanne in primo grado.

Il risarcimento

I familiari di un 72enne nativo di Scafati e residente a Nocera Inferiore, poi deceduto dopo la sentenza di secondo grado, hanno ottenuto ora il risarcimento del danno stabilito dai giudici salernitani per quella misura in carcere che l’uomo aveva subito. Decine di migliaia di euro. La storia vede sullo sfondo l'inchiesta sul centro massaggi di Cava de’ Tirreni. Secondo le accuse in prima battuta, formulate dalla Procura di Salerno, il ragazzo, presunta vittima, e un suo amico dovevano fare i modelli per sponsorizzare le attività del centro massaggi: secondo le accuse uno degli imputati sarebbe andato oltre la simulazione del massaggio, toccandoli nelle parti intime. Lo stesso trattamento, secondo i pm, in una seconda circostanza, nel dicembre 2015, con gli incontri filmati e le riprese delle scene di sesso che sarebbero state usate per tenere in pugno i modelli. In appello furono cancellate condanne fino a 25 anni di carcere.