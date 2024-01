Due mesi di ricovero, poi la morte: indagine sulla morte di un 78enne

Ricoverato il 16 ottobre per una polmonite a poi trasferito a Cava, ed infine morto il 20 dicembre per una insufficienza respiratoria. Si indaga per omicidio colposo. La famiglia di un 78enne di Salerno ha sporto denuncia sulla morte del proprio caro.

L'inchiesta

L'autopsia si è svolta due giorni fa. L'anziano era passato dal "Da Procida" al "Ruggi" fino all'ospedale di Cava, per problemi respiratori e diverse diagnosi effettuate nel corso dei due mesi di ricovero, contrastanti tra loro. Ai consulenti nominati dal Pm toccherà indicare, entro novanta giorni, le cause della morte ed eventuali concause nel periodo di ricovero, oltre a valutare il comportamento di tutti i medici che lo ebbero in cura. Sono 26, iscritti a forma di garanzia nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo