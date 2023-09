Vagava per strada in stato confusionate: i vigili soccorrono un'anziana

Gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un’anziana di 80 anni mentre passeggiava in pigiama per strada in stato confusionale. A notare la sua presenza, in via Senatore, era stato un passante che ha prontamente avvisato i caschi bianchi, i quali, dopo averla fermata, l’hanno fatta salite in auto prendendosi cura di lei. Successivamente, è stata riaccompagnata a casa ed affidata ai familiari.