Vitella precipita in un pozzo a Cava de' Tirreni: salvata dai vigili del fuoco

Da qualche giorno una vitella di poco più di 1 anno, dal peso di circa 160kg, era caduta d in un pozzo in disuso situato in località Monte Castello a Cava de’ Tirreni.

L'intervento

Questa mattina, dopo la visita di un veterinario e l’intervento di carabinieri e forestali, sono stati allertati i vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto sono scesi con una scala ad imbragare l’animale dopo averlo dissetato e avergli dato da mangiare. Poi, senza non poche difficoltà, hanno issato la vitella dal pozzo che, successivamente, è scappata impaurita nella boscaglia.

