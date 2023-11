Le palpa il seno mentre passeggia, imputato per violenza sessuale

Le palpa il seno mentre passeggia per strada, per poi allontanarsi indisturbato. Un 60enne rischia ora un processo per violenza sessuale, per quanto accaduto a Cava a giugno 2022

Il fatto

L'uomo fu ripreso in video mentre, nel camminare, allungò la mano verso una ragazza, toccandole il seno. Per la difesa, tuttavia, non vi sarebbero prove che si tratti dell'attuale imputato (l'uomo è ripreso sempre di spalle). A decidere per il processo sarà il gip, in udienza preliminare.