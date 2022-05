Vendeva abiti contraffatti al mercato: maxi sequestro a Cava, ditta nei guai

Nel corso di un controllo, Ia Guardia di Finanza di Salerno ha individuato una ditta che vendeva capi d’abbigliamento per adulti e per bambini violando la disciplina a tutela dei marchi e del Made in Italy. L’intervento dei militari della Compagnia di Cava de’ Tirreni ha interessato una delle bancarelle del mercatorionale metelliano, dov’è stata rinvenuta della merce con i loghi di note griffe, tutti palesemente contraffatti.

I sequestri

Dopo aver appurato la irregolarità di quei prodotti e per risalire all’intera filiera del commercio illecito, i Finanzieri hanno proceduto alla perquisizione della sede legale e del deposito della società riconducibile al responsabile, situati entrambi a Pagani, rinvenendo altri analoghi prodotti per bambini, anch’essi recanti i marchi di note maison di moda, rigorosamente falsi. AI termine delle attività, nei confronti del titolare – segnalato alla Procura della Repubblica di Nocera per i reati di “Introduzione nella Stato e commercia di prodotti con segni falsi”, “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e “Ricettazione”- sono stati cosi cautelati circa 400 articoli, il cui val ore commerciale e stato stimato in oltre 15 mila euro.