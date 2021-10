Discarica abusiva a Cava de' Tirreni: scatta sequestro e denuncia

La pattuglia ambientale della Polizia Municipale, con il supporto del personale dell'Ufficio Ambiente del Comune di Cava, hanno sequestrato un’area di circa 3500 mq nella frazione Santa Lucia, e denunciato all'Autorità Giudiziaria, H. A. per aver depositato grossi quantitativi di inerti di varia natura, finalizzati alla commercializzazione, senza le prescritte autorizzazioni ed in violazione del T.U.A.

I controlli

I luogotenenti Tramontano e Di Martino, nella giornata di martedì scorso, in via Luigi Ferrara (frazione di Pregiato) all’altezza della rotatoria del campo di calcio, hanno identificato e verbalizzato Z. F. mentre depositava sacchi neri di rifiuti sul suolo comunale, che trasportava a bordo di un furgone Ape. Oltre alla sanzione per i rifiuti conferiti fuori calendario e non differenziati è stata contestata anche la mancata revisione al veicolo.

L’attività degli Ispettori Ambientali Volontari, invece, in via Gaetano Filangieri, ha portato alla contestazione ed elevazione di sei verbali nei confronti di una utenza domestica e cinque utenze non domestiche per l’errato conferimento di rifiuti.

Il commento

“Mi appello al buon senso dei cittadini – afferma l’assessore alla Polizia Municipale Germano Baldi – affinché siano essi stessi i primi a tutelare la nostra città da quanti la deturpano non rispettando le regole della raccolta differenziata. I controlli sono serrati e sempre più incisivi ma non possiamo pensare di avere un vigile ad ogni angolo della città”.