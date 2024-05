Simonetta Lamberti, piccola vittima innocente della camorra: il ricordo

Una piccola cerimonia per ricordare una vittima innocente di camorra, la giovane Simonetta Lamberti. Giorni fa, la commemorazione a Cava, alla stele marmorea nel Parco comunale Falcone e Borsellino.

Il ricordo

Il Sindaco Vincenzo Servalli, insieme a Serena Lamberti (sorella di Simonetta), accompagnati dal Presidente del Consiglio comunale Adolfo Salsano e dall'Assessore all'Istruzione Lorena Iuliano, hanno deposto un fascio di fiori ai piedi della colonna spezzata per ricordare il tragico episodio dell'attentato di camorra avvenuto il 29 maggio 1982 a Cava de' Tirreni in corso Principe Amedeo, in cui sicari affiancarono l'auto di Alfonso Lamberti, procuratore a Sala Consilina, che rimase ferito nella sparatoria, mentre a perdere la vita fu la figlia Simonetta, di 11 anni, che dormiva sul sedile posteriore.

Il padre magistrato

Alfonso Lamberti, all’epoca del tragico agguato aveva 45 anni ed era procuratore della Repubblica e docente di Storia del Diritto Penale presso l’Università di Salerno. In quegli anni svolgeva il suo lavoro e indagava sui traffici della camorra legati anche alle ricostruzioni post terremoto dell’Irpinia. Ad Alfonso Lamberti venne assegnata un’auto blindata che però proprio quel sabato di maggio non aveva ritenuto opportuno utilizzare. Lamberti, infatti, nel trascorrere una mattinata al mare con la figlia non aveva fiutato alcun pericolo e aveva deciso di prendere la propria automo. Alle 15,30 il commando accerchiò il veicolo del magistrato ed esplose una serie di proiettili in direzione della Bmw sulla quale viaggiavano il magistrato e la figlia, poi i killer si diedero alla fuga. Dal raid il magistrato uscì ferito alla spalla e di striscio alla testa, ma un proiettile colpì Simonetta alla tempia, provocando la morte qualche ora dopo.