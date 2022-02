Incidente mortale a Cava: ondata di solidarietà per la famiglia di Michele Avella, domani i funerali

Gli amici e i colleghi di Michele Avella, il poliziotto 35enne deceduto in un incidente a Cava de’ Tirreni lo scorso 11 febbraio, hanno lanciato un crowdfunding su GoFundMe che ha superato i dodicimila euro in poche ore.

L'appello

“Abbiamo deciso di dar vita a una raccolta fondi - spiegano i promotori - per donare un aiuto economico concreto alla sua famiglia che purtroppo dovrà far fronte a notevoli spese, senza poter più contare sul sostegno economico di Michele che lascia prematuramente sua moglie e sua figlia di appena quindici mesi. Uniamoci - proseguono gli organizzatori - in un gesto di solidarietà sentito dal cuore, così come lui avrebbe fatto per ognuno di noi. In questo momento tragico e straziante, abbiamo il dovere morale di non lasciarli soli". "Auguro alla famiglia ogni bene. Michele era un bravo ragazzo. Lo ricorderò sempre con il sorriso. Mi dispiace davvero per la sua perdita”, si legge tra i messaggi degli oltre quattrocento donatori. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-la-famiglia-di-michele-avella

I funerali

Dopo l’autopsia, prevista per questa mattina, il feretro del poliziotto arriverà alle ore 17 nella chiesa inferiore del convento San Francesco e Sant’Antonio dove sarà allestita la camera ardente; domani, alle 9:30, i funerali nella chiesa superiore del convento.