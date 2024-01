Emergenza furti, via alla "sorveglianza autorizzata" dei cittadini

Ronde di cittadini, segnalazioni attraverso i social e controlli in strada, di notte. E' nota l'emergenza ladri a Cava de Tirreni, dove bande di malviventi stanno consumando da mesi furti in appartamenti e villette, tra centro, frazioni collinari e periferia. Nei casi peggiori sono stati segnalati anche "innocenti", persone che nulla avevano a che fare con i furti. Altre volte, invece, i residenti arrivavano a segnalare la presenza di giovani stranieri intenti a fotografare e studiare i balconi di alcune abitazioni.

L'iniziativa

In ragione dell'emergenza ma anche della psicosi dei cittadini, il Comune ha autorizzato la «sorveglianza autorizzata». Si tratta del primo esperimento in provincia di Salerno, nato grazie a un protocollo d'intesa - che sarà firmato a breve - tra Comune, Questura e Prefettura. Nella pratica, saranno individuati e selezionati cittadini incaricati di «sorvegliare» il proprio quartiere, parco e centri commerciali. Delle vere e proprie sentinelle, ma tra i cittadini, i quali in caso di situazioni sospette non potranno nintervenire ma potranno contattare nell'immediatezza le forze dell'ordine. I criteri di selezione saranno serietà e onestà ma anche capacità di giudizio per evitare segnalazioni prive di riscontro o allarmismi ingiustificati. A giorni l'accordo sarà ultimato tra gli enti interessati. «I gruppi di sorveglianza sono previsti dalla legge - spiega il sindaco, Vincenzo Servalli al Corriere - sono uno strumento molto interessante. Da una parte consentono la tutela del territorio e dei cittadini ma dall'altra parte chi meglio di un cittadino può essere attento alla zona in cui vive?». L'accordo non prevede ronde, non autorizzate per legge, ma di un "Controllo di vicinato" - come proposto anche a Scafati per un'emergenza simile - con l'obbiettivo della partecipazione attiva e della collaborazione del cittadino con le forze dell'ordine