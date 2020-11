Cava omaggia Diego Armando Maradona: illuminato lo stadio "Lamberti"

Cava de’ Tirreni rende omaggio a Diego Armando Maradona, deceduto nel pomeriggio di oggi in Argentina a causa di un arresto cardiorespiratorio.

L'iniziativa

Lo stadio “Simonetta Lamberti” è stato illuminato per rendere omaggio al grande campione del calcio mondiale. A pubblicare la foto è il sindaco Vincenzo Servalli: “Sembra impossibile. Per tutti quelli che amano questo straordinario sport è un giorno di dolore. Addio Diego! Accenderemo, come hanno fatto al San Paolo, i fari del nostro stadio per un ultimo grande applauso”.