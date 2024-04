Minacciava e perseguitava l'ex compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto per un uomo

Un uomo di Cava de’ Tirreni, A.G le sue iniziali, è stato sottoposto al “divieto di avvicinamento alla parte offesa” con l’applicazione del braccialetto elettronico. A disporre la misura cautelare - notificata dagli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato - è stato il Gip su richiesta della Procura di Nocera Inferiore. L’uomo è accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna.

Il caso

In particolare, anche attraverso minacce di morte e lesioni personali, aveva indotto la donna in un perenne stato di ansia e paura, costringendola a vivere in un vero e proprio inferno. E così, a seguito della sua denuncia, la Procura ha avviato tutti gli accertamenti, che hanno portato all’emissione della misura cautelare e anche di un “ammonimento” a firma del Questore di Salerno.