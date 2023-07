Fallito colpo ad un tabacchi a Cava, caccia alla banda

Una banda di ladri è stata messa in fuga dal sistema di allarme di una tabaccheria, lungo il corso principale di Cava de' Tirreni. Un gruppo di malviventi - almeno quattro persone - hanno tentato di consumare un colpo la notte scorsa, senza però riuscirci.

Il colpo fallito

Erano le 4.00 del mattino circa. Il gruppo viaggiava a bordo di un'auto, armati di tronchese e piede di porco. Dopo aver forzato la saracinesca hanno poi rotto la protezione del sistema d'allarme. Non sono riusciti però ad aprire la porta, fino a quando non è scattato l'antifurto che li ha messi in fuga. Pur tentando in ogni modo di entrare all'interno, i ladri hanno dovuto desistere. I filmati delle telecamere sono al vaglio delle forze dell'ordine, che hanno ripreso tre uomini salire in auto e un quarto allontanarsi a piedi, forse per fare da palo e avvertire i complici dell'arrivo di qualcuno. La sorveglianza ha anche immortalato i tre mentre cercavano in ogni modo di forzare l'ingresso, per svariati minuti, con gli arnesi a disposizione. Per la tabaccheria solo danni esterni. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della tenenza locale di Cava de' Tirreni che indagano sull'accaduto.