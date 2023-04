Truffa un'anziana, poi la strattona per rubarle le fedi nunziali: arrestato 43enne a Cava

Prova a truffare un’anziana, ma i poliziotti riescono a bloccarlo. L’ennesimo episodio si è verificato a Cava de’ Terreni dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 43 anni, R.F, per i reati di truffa aggravata e rapina ai danni di una donna di 87 anni.

Il raggiro

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Salerno sono intervenuti presso l'abitazione della donna, M.L.G. le sue iniziali, dove poco prima l'uomo aveva sottratto alla malcapitata la somma di 450 euro e molti oggetti preziosi tra cui le fedi nuziali e di fidanzamento. L’anziana è stata vittima della nota truffa del “nipote”, con la quale vengono simulati insistenti contatti telefonici da parte di un "finto" nipote che richiede urgentemente somme di denaro agli anziani parenti onde evitare di essere denunciato o di pagare danni provocati a terzi. In questo caso, il 43enne che aveva carpito la fiducia dell'anziana in quanto indicato come emissario del nipote, si è presentato presso l'abitazione e, dopo aver ottenuto la consegna del denaro, ha messo a soqquadro tutte le camere dell'appartamento e si è impossessato dei monili in oro.

La fuga

Non solo. Ma ha intimato alla signora di consegnargli le fedi che indossava, per poi strappargliele dalle dita e darsi alla fuga dopo averla spintonata violentemente. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l'uomo in fuga e recuperato tutti gli oggetti preziosi, che sono stati restituiti alla legittima proprietaria.