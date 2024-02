Riscatto di un alloggio, truffa da 73mila euro: condannato

Pagò 73mila euro, a più riprese, per il riscatto di una casa popolare a Cava. In realtà fu truffata da chi si era finto appartenente ad uno studio legale, con il proposito di aiutarla. Un nocerino è stato condannato in sede di abbreviato a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Rispondeva dell'accusa di truffa ma anche di sostituzione di persona e falsa identità.

L'accusa

La donna si era fatta convincere - dietro anche promessa di uno sconto - nel poter riscattare la casa popolare dove viveva con la figlia, affidandosi ai servizi dell'uomo. Poi scoprì l'inganno, una volta recatasi al Comune, dopo aver già pagato - con più accrediti - la cifra pattuita. L'ente aveva infatti rifiutato la sua proposta - il valore era incompatibile con il prezzo a base d'asta e in violazione del regolamento comunale - mentre lei credeva, invece, di aver definito la vendita dell'alloggio. L'imputato aveva restituito 5000 euro, avviando un piano di rientro per la restante somma, che il giudice ha disposto di cercare su tutti i conti correnti a lui intestati.