Si finge amico del figlio e porta via 90 euro, anziano raggirato

Finge di essere compagno di classe del figlio e lo truffa, portandogli via 90 euro. E' quanto accaduto a Cava de' Tirreni, giorni fa, quando un uomo di 60 anni è stato raggirato da na persona che si era presentata come un ex compagno di scuola di uno dei suoi figli, fornendo diverse informazioni sulla sua famiglia, al punto da convincere la vittima.

L'inganno

A quel punto la richiesta di soldi per consegnare un pacco con dentro - a dire del truffatore - di un paio di cuffie. L'uomo, non potendo consegnare l'intera cifra chiesta dal giovane, ha preso il pacco in cambio di circa 90 euro. Solo a casa, poi, dopo aver parlato con il figlio, ha scoperto di essere stato truffato. L'episodio si è verificato in via XXV Luglio, nella città metelliana. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della tenenza, dopo la denuncia sporta dalla vittima.