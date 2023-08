Cava, danneggiate due opere esposte alla mostra d'arte "Scontro-Incontro di Corpi" del MAC Fest

Un uomo non identificato si è introdotto lunedì scorso nel Complesso Monumentale di San Giovanni a Cava de' Tirreni e ha danneggiato con un cacciavite due delle opere esposte nella mostra d'arte "Scontro-Incontro di Corpi" del MAC fest, festival della musica, dell'arte e della cultura la cui quinta edizione è in corso nel comune salernitano. Gli artisti coinvolti hanno chiesto che l'episodio non interrompesse l'esposizione che riapre oggi per rimanere visitabile fino a sabato.

La dinamica e le reazioni

L'uomo, giunto in corrispondenza delle opere, ha estratto un cacciavite e l'ha utilizzato per danneggiare l'installazione "Perché sei così sorpresa" di Piervincenzo Nocera. Recatosi in un'altra sala, ha squarciato la tela dell'opera "Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris" di Mariarita Ferronetti. Infine, è ritornato in prossimità della prima opera, ha conficcato lo strumento e si è allontanato dall'edificio senza dare nell'occhio. Grazie al contributo di due testimoni è stato possibile allertare in breve tempo le forze dell'ordine e gli artisti coinvolti. Sequestrato il cacciavite a fini probatori mentre gli artisti hanno presentato regolare denuncia ai Carabinieri. Farronetti ha scritto sui social: "Non sarà una sfregio a smorzare il messaggio dalla mia opera. Non trovo motivazioni in questo gesto, ma se l'artefice me lo vorrà spiegare sarò propensa ad ascoltare".

Gli ha fatto eco Nocera: "Non provo rabbia, rimorsi o rancori per l'accaduto. Penso che chi ha compiuto il gesto sia una persona che vive uno stato di sofferenza e abbia visto nel gesto stesso un modo per manifestarlo al pubblico. Non tutti sono dotati di un carattere abbastanza forte per capire cosa è giusto e cos'è sbagliato. I più fragili a volte vengono influenzati in maniera negativa e come ultimo sfogo hanno l'atto estremo. Dovremmo impegnarci a comprendere il gesto". La polizia giudiziaria ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle sale e gli atti sono stati trasferiti all'autorità competente per il corretto proseguimento delle indagini. Francesco Oreste, presidente Macass APS, che organizza l'evento afferma: "Siamo scossi per l'accaduto ma non ci fermiamo. La mostra e il concorso continueranno regolarmente"