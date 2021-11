Pony legata ad un albero e lasciata in un burrone: salvata dai vigili del fuoco, è in gravi condizioni

Sarebbe morta di stenti, se i vigili del fuoco non l'avessero tirata fuori dalla scarpata nella quale era stata abbandonata, legata ad un albero con una fune. La cavallina era riuscita con i denti a spezzare la corda e liberarsi, restando tuttavia per giorni intrappolata in quel burrone, fino alll'arrivo dei caschi rossi che l'hanno recuperata in gravi condizioni fisiche, disidratata, scheletrica.

"Lei è una Pony non giovanissima vittima della crudeltà umana. - ci racconta l'animalista Teresa Salsano - Ringrazio gli eroi Vigili del Fuoco della Caserma di Sarno. La Pony è stata immediatamente visitata, ha iniziato fluido terapia e fatto diversi prelievi del sangue: le sue condizioni sono drammatiche". Un episodio agghiacciante, quello registrato a Castel San Giorgio. Ignoti, per ora, i responsabili del maltrattamento.