Cavallo si allontana e vaga da solo a Brignano: lo recuperano le guardie dell'Anpana

E' stato salvato dall'Anpana, un cavallo, sabato scorso, nell'area urbana di Brignano Inferiore, Salerno. Le guardie ecozoofile consapevoli di come l'animale da solo in strada potesse rappresentare un pericolo per la propria incolumità e per quella altrui, coordinati dal Responsabile Provinciale Vincenzo Senatore, hanno deciso di intervenire con 3 unità mobili e 8 operatori.

Raggiunta la zona, l'equino è stato localizzato fermo sul ciglio della strada e zoppicante: rapidamente è stato messo in sicurezza e nel frattempo una pattuglia della Polizia Municipale ha raggiunto il luogo del ritrovamento, allertando l'ASL ed il corpo veterinario. Ancora non chiare le cause e le dinamiche dell'allontanamento dell'animale, mentre i controlli effettuati successivamente hanno consentito di risalire al proprietario del cavallo, a cui è stato quindi restituito. Ancora in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità.