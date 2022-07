Scontri a Cava con gli ultras dell'Acireale, in silenzio gli indagati: l'inchiesta si allarga su altri tifosi

I quattro ultras della Cavese finiti ai domiciliari e all'obbligo di firma perchè coinvolti – secondo la Procura di Nocera Inferiore – negli incidenti avvenuto lo scorso 22 maggio, nei pressi dello stadio comunale “Simonetta Lamberti”, in occasione dell’incontro di calcio “Cavese-Acireale”, hanno scelto il silenzio. Giorni fa, dinanzi al gip, si sono avvalsi della facoltà di non rsipondere. Sono accusati di lancio di materiale pericoloso, resistenza aggravata e lesioni ai danni di poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico.

Le indagini

In particolare, la Procura ha ricostruito nei dettagli i comportamenti dei tifosi locali i quali – in occasione della partita – cercarono lo scontro con i supporters siciliani che, a bordo die due bus, erano in procinto di raggiungere lo stadio comunale. La scena descritta dagli agenti è quella di una vera e propria guerriglia urbana in quanto gli ultras cavesi, riuniti in gruppo, con il volto coperto ed in possesso di armi (tubi, mazze, ecc.) raggiunsero i pullman dei tifosi siciliani lungo il percorso loro destinato per raggiungere lo stadio. Mentre il primo pullman riuscì a proseguire, il secondo venne bloccato dagli ultras cavesi che iniziarono un fitto lancio di oggetti verso il mezzo e si scagliarono contro la polizia, impegnata ad evitare il contatto con la tifoseria ospire che, nel frattempo, era scesa dal pullman per reagire all’attacco. Nell’occasione rimasero feriti anche due poliziotti. Le indagini della Procura proseguono, ora, per individuare altri supporter, anche dell'Acireale, che hanno preso attivamente parte agli scontri.