Colto da malore mentre guida l'auto: morto un uomo ad Eboli

Dramma, questa mattina, a Sala Consilina, dove un 49enne è stato colto da un improvviso malore mentre era con l’auto nei pressi di una stazione di servizio, in via Santa Maria della Misericordia. L’uomo è deceduto in pochissimo tempo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimarlo per diversi minuti ma ogni tentativo è stato inutile. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.