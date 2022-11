Dramma maltempo, cede argine del Solofrana a Mercato San Severino

Ancora danni del maltempo in provincia di Salerno. In tarda mattinata, in via Sibelluccia a Mercato San Severino, si è verificato il cedimento dell’argine sinistro sul torrente Rio Secco. Fortunatamente non risultano danni a persone. L’UTC locale ha immediatamente attivato il Consorzio di Bonifica per la messa in sicurezza.

In provincia

Sempre in mattinata, diversi alberi sono crollati lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, tra i comuni tra Cetara e Maiori. Al lavoro, in molti comuni del territorio, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari della Protezione Civile.