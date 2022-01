Cede la ringhiera del lungomare a Salerno: interdetto il passaggio ai pedoni

Paura, questa mattina, sul lungomare di Salerno per un cedimento della ringhiera verificatosi nei pressi di Piazza della Concordia, in particolare dov’è ubicato il solarium. Tempestivo l’intervento del personale dell’ufficio di pubblica incolumità e dei vigili urbani, che hanno recintato l’area per impedire il passaggio ai pedoni per motivi di sicurezza.