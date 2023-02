Cede un tratto di via Cesaro, sopralluogo del sindaco

Sopralluogo stamattina, in via Cesaro, nella zona industriale a nord est di Cava de’ Tirreni, da parte del sindaco Vincenzo Servalli. Il tratto, di competenza della Provincia ha ceduto ed è stato necessario restringere la carreggiata. La verifica della strada è stata anche occasione per fare il punto sui lavori della provinciale via Rotolo, oggetto di una frana con cedimento della strada nel vallone sottostante che ha causato la chiusura al traffico veicolare.

Dopo i rilievi geologici e la redazione del progetto, si attendono le autorizzazioni degli Enti interessati per poter consentire alla Provincia di iniziare i lavori di messa in sicurezza del costone franato ed il ripristino della sede stradale.

Parla il sindaco Vincenzo Servalli