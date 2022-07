Interinali a Salerno Pulita: Celano, Sarno e Ventura presentano interrogazione

I consiglieri comunali Roberto Celano, Domenico Ventura e Michele Sarno hanno inviato un'interrogazione al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ed al segretario generale, Ornella Menna, per chiedere di entrare in possesso dell'elenco dei lavoratori interinali selezionati dalla società Tempi Moderni SpA per conto di Salerno Pulita "specificando quelli che tra essi sono già stati convocati per le visite mediche per venerdì 8 luglio presso la sede della società partecipata".

Perplessità

"Si ribadiscono - si legge nella nota - le forti perplessità, sia per l'assenza di trasparenza per una selezione di cui erano a conoscenza solo “pochi eletti”, sia per la dubbia legittimità della stessa per l'esclusione di dipendenti dei Consorzi di Bacino in lista di mobilità a cui, a parere degli scriventi, andava prioritariamente chiesta la disponibilità ad essere impiegati anche stagionalmente prima di avviare qualsiasi attività di acquisizione di personale, anche al fine di evitare possibili danni erariali".