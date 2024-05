Crolla intonaco durante la messa nel Santuario: ferito uno dei fedeli

Paura, ieri pomeriggio, a Celle di Bulgheria, dove un grosso pezzo di intonaco si è improvvisamente staccato dal soffitto del Santuario di Santa Sofia, durante la messa del novenario in onore della Santa Patrona. Uno dei fedeli è stato colpito da un calcinaccio, ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area ed i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La chiesa è stata evacuata e la messa è proseguita all’esterno. Intanto, il sindaco Marotta ha disposto la chiusura momentanea del Santuario per effettuare tutti i controlli del caso.