Rubano una Maserati, per sfuggire ai carabinieri l'abbandonano in strada

Rubano un'auto Maserati ma per sfuggire ai carabinieri sono costretti ad abbandonarla poi in strada. E' quanto accaduto a Celle di Bulgheria. Ad agire due ladri, che si erano introdotti in un'abitazione rubando le chiavi dell'auto.

La fuga

Il proprietario si era svegliato a causa di alcuni rumori percepiti all'esterno, riuscendo a vedere i due andare via con la sua macchina. Da lì l'allarme lanciato alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno trovato l'auto lungo la strada statale 18 Cilentana. Ne è nato così un inseguimento tra i militari e la Maserati, recuperata all’altezza di Agropoli. I ladri sono riusciti a fuggire.