Utilizzo del cellulare alla guida: 22 multe in poche ore

22 infrazioni in poche ore. Questo il bilancio dell’attività messa in campo dalla Questura di Salerno sul fronte dell’utilizzo dei cellulari alla guida.

L’attività

Il Questore di Salerno ha elaborato un giorno di azione che coinvolge i poliziotti delle volanti quelli della polizia stradale e della polizia locale. In poche ore sono state contestate 22 infrazioni per aver guidato utilizzando cellulari, infrazioni per non aver utilizzato la cintura di sicurezza e per la mancata revisione.